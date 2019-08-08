Очевидцы рассказали, как силовики вывезли Атамбаева после ареста

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

© Sputnik Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Машину с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым не пропустили в Бишкек его сторонники, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.

"Его машину не пропустили, они резко развернулись, наверно, по объездной поедут", - заявил собеседник агентства.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой повезли в Бишкек.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.