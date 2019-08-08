Штаб Атамбаева намерен защищать экс-президента через суд

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Штаб экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерен защищать его через суд, сообщил РИА Новости соратник бывшего главы государства Сергей Слесарев.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Число пострадавших возросло до 80. В ходе повторного штурма Атамбаев сдался силовикам.

Штурм дома Атамбаева © Sputnik / Эркин Алымбеков В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков

"Мы будем представлять интересы экс-президента и защищать его от тех нарушений, которые допускаются. Институт защиты у нас должен заработать хотя бы минимально", - сказал соратник Атамбаева.

Отвечая на вопрос, намерены ли сторонники Атамбаева действовать через суд, он сказал: "Да, заявления будем делать по поводу неправомерных действий, которые и сейчас происходят, и вчера происходили".

При этом Слесарев считает неправомерными действия сотрудников правоохранительных органов. "Задержание экс-президента, то есть президента, прекратившего свои полномочия, вообще невозможно по нашему уголовно-процессуальному кодексу. А привод предусматривает задержание. В данном случае это выдается как законное действие", - сказал он.

Кроме того, по словам Слесарева, у многих политиков возникают вопросы, почему спецоперация была допущена в период праздника Курбан Айт (Курбан-Байрам, праздник окончания хаджа – ред.) и в преддверии проведения саммита глав правительств ЕАЭС, намеченного на 9 августа.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.