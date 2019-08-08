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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представители "новой церкви" попытались захватить храм УПЦ

16:30, 8 августа 2019
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© Фото : Волинська єпархія УПЦСвято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
© Фото : Волинська єпархія УПЦ
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Представители "новой церкви" попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области Украины, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
По данным УПЦ, в воскресенье в селе Боблы Турийского района Волынской области сторонники "новой церкви" Украины перед началом богослужения пришли в Свято-Покровский храм со своим священником и хотели забрать управление.
"Еще в начале весны (приход – ред.) незаконно был перерегистрирован по привычной схеме: территориальная община при поддержке местных властей провела собрание, перерегистрировала и вчера была попытка совершить богослужение в этом храме", - сказал благочинный Турийского округа Владимир-Волынской епархии протоиерей Виталий Дуда, добавив, что в этом участвовали люди, которые не имеют отношения к церковной жизни села.
Как отмечается в сообщении, прихожане отказались признавать право "новой церкви" Украины на храм. Представители последней заблокировали вход, но верующим вскоре удалось попасть внутрь и принять участие в воскресном богослужении.
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Давление на каноническую церковь на Украине в последнее время значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВолынская областьУкраинаВ мире
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