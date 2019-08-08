Экс-президент Киргизии сдался властям

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в штабе бывшего главы государства.

"После долгих переговоров он решил сдаться, его увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева", — рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, им удалось прорваться на территорию его резиденции.

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.

По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.