Власти Москвы начали выявлять водителей такси, пользующихся чужим аккаунтом

"Мы заметили участившиеся случаи мошенничества в сфере такси. Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения - это небезопасно. С помощью умных технологий мы начали работы по отслеживанию подобных нарушителей", - сказал Юрьев.