Власти Москвы начали выявлять водителей такси, пользующихся чужим аккаунтом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы начал выявлять водителей такси, которые работают под чужим аккаунтом, рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев на международном евразийском форуме такси.
"Мы заметили участившиеся случаи мошенничества в сфере такси. Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения - это небезопасно. С помощью умных технологий мы начали работы по отслеживанию подобных нарушителей", - сказал Юрьев.
В пресс-службе ведомства отметили, что в рамках ИТС ЦОДД получает от агрегаторов такси данные о государственных регистрационных знаках автомобилей и их местоположении. Система анализирует данные, вычисляя "аномальные" передвижения водителей.
Данные о подозрительных передвижениях проверяются через систему фотовидеофиксации. На основе этих данных формируется отчёт, который в ближайшее время предоставят агрегаторам такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов.