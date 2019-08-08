Эксперты назвали причины для повышения Fitch кредитного рейтинга России

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Агентство Fitch в пятницу планирует очередной пересмотр суверенного кредитного рейтинга России. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что рейтинг будет скорее повышен, нежели сохранен на нынешнем уровне – объективных причин для этого сейчас в экономике достаточно, к тому же позитивное решение будет полезным и для самого агентства.

"Повышение рейтинга России уже давно назрело. С момента присвоения агентством Fitch позитивного прогноза по рейтингу прошло уже почти два года. За это время экономика России объективно окрепла, как с точки зрения кредитоспособности, так и макроэкономической устойчивости: преодолены последствия спада 2015 года, бюджетное правило доказало свою эффективность, реализованы структурные реформы, готовятся к запуску национальные проекты", - заявил РИА Новости главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В феврале Россия вернула инвестиционные рейтинги от всей "большой тройки": тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. S&P ранее в июле подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Fitch сохраняло инвестиционный рейтинг РФ даже когда другие агентства снижали его до так называемого "мусорного" уровня: сейчас он находится на нижней ступени инвестиционного уровня "BBB-" с позитивным прогнозом.

"Повышение рейтинга России в первую очередь положительно отразится на самом рейтинговом агентстве и доверии к международным рейтинговым институтам в России, которое заметно девальвировало в последние года. Показательными являются недавние инициативы крупного российского бизнеса, который предлагает отказаться от использования иностранных кредитных рейтингов при оценке банковских рисков для российских компаний", - добавил Попов.

Санкции не в счет

Аналитики не ждут каких-либо негативных действий Fitch в отношении России, даже учитывая последнее ужесточение американских санкций. "Агентство должно пересмотреть рейтинг России в сторону улучшения при оптимистичном сценарии или оставить без изменения при негативном сценарии, так как, как говорится, дальше падать уже некуда", - заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

"Активизация санкционной тематики по России, на наш взгляд, не привела к реализации существенных рисков в отношении суверенного долгового рынка РФ, в частности в отношении запрета на покупку ОФЗ нерезидентами. Более того, мы не исключаем того, что рейтинг по РФ может быть повышен в эту пятницу - макроэкономический фундамент российской стабильности остаётся весьма сильным", - согласен главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Полагаем, что в своем решении по рейтингу РФ Fitch в большей мере будет руководствоваться оценкой ближайших перспектив в отношении расходования средств ФНБ, объем которого уже превысил отметку в 7% ВВП и может вырасти до 10-12% к концу года, нежели концентрацией внимания на текущем умеренном санкционном давлении на российский долговой рынок", - пояснил Покатович.

"Конечно, можно продолжать эксплуатировать тему санкционного давления и замедления глобальной экономики, оправдывая непринятие позитивного рейтингового решения", - признает Попов из ПСБ. Он напомнил, что многие аналитики понизили прогнозы экономики РФ на текущий год. "Тем не менее, в большинстве своем это конъюнктурные/краткосрочные факторы, не оказывающие определяющего влияния на кредитоспособность России", - сказал он.

Без последствий

Повышение агентством Fitch кредитного рейтинга РФ в пятницу было бы хорошим решением, но если такового не будет, то ничего страшного не произойдет, заявил ранее журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"С точки зрения финансирования это уже сейчас стало для России не так важно. Это было важно в период 2015-2016 годов, но сейчас уверенность инвесторов в российском кредитном риске, в российском долге, она уже не так сильно находится под влиянием рейтинговых агентств - они скорее догоняют, чем предопределяют. Поэтому, будет повышение - очень хорошо, не будет - ничего страшного", - сказал Орешкин.

Адекватная рейтинговая оценка, конечно, выгодна России, которая по-прежнему заинтересована в привлечении долгосрочных инвестиций. "Справедливые международные рейтинги России будут способствовать становлению взаимовыгодных отношений России с иностранными инвесторами, что в долгосрочной перспективе повысит потенциал российской экономики", - добавил Попов из ПСБ. Но быстрых и заметных позитивных последствий от повышения рейтинга ожидать не стоит, добавил он.