В США три человека погибли при крушении самолета во дворе жилого дома

Инцидент произошел в четверг утром по местному времени. По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус. По словам представителя полиции Майка Мерфи, самолет "задел несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях". По его словам, никто из тех, кто находился "на земле" в момент происшествия, не пострадал, жилые дома не получили повреждений.