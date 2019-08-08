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РИА Новости

В США три человека погибли при крушении самолета во дворе жилого дома

16:14, 8 августа 2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Частный одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на заднем дворе одного из жилых домов в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, три человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Инцидент произошел в четверг утром по местному времени. По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус. По словам представителя полиции Майка Мерфи, самолет "задел несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях". По его словам, никто из тех, кто находился "на земле" в момент происшествия, не пострадал, жилые дома не получили повреждений.
По данным властей, пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследованием занимаются представители управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).
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