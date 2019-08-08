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РИА Новости
Чувашская республика

Образовательные организации Чувашии получат гранты главы республики

16:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 8 авг – РИА Новости. Гранты главы Чувашии в размере 200 тысяч рублей в этом году получат 20 образовательных организаций республики, в том числе пять дошкольных учреждений, 10 общеобразовательных школ, три организации допобразования детей и две профессиональные образовательные организации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.
По его словам, распоряжение о присуждении образовательным организациям грантов на 2019 год подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Гранты присуждаются по итогам конкурсного отбора в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"Формирование и развитие инновационной образовательной среды является приоритетом госполитики Чувашской Республики и одной из важных задач в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В настоящее время в республике немало образовательных организаций, чей опыт востребован во многих российских регионах, которые являются пилотными площадками по различным направлениям развития системы образования", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 2017 года педагоги, добившиеся успехов в подготовке школьников к межрегиональным и международным олимпиадам по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, получают денежные поощрения главы Чувашской Республики. Наставники победителей олимпиад получают 100 тысяч рублей, учителя, подготовившие призеров, - 50 тысяч рублей. В этом году денежные поощрения главы Чувашии получили 22 педагогических работника, подготовившие школьников к участию в олимпиадах. Высокие результаты по итогам участия в межрегиональных и международных олимпиадах школьников показали 19 учащихся, из них 9 победителей и 10 призеров.
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