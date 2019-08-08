Парламент Киргизии не ввел режим ЧС

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии

© Sputnik Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Парламент Киргизии не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, связанной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания республики.

"Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента", - заявил собеседник агентства.

В постановлении, опубликованном на сайте парламента, членам кабмина рекомендовано принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и пресечению незаконных действий со стороны отдельных групп и граждан, а также оказать материальную, медицинскую помощь всем пострадавшим в событиях 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламудунского района и семье погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа".

Прокуратуре депутаты поручили обеспечить проведение всестороннего и объективного расследования фактов нарушения закона, произошедших в селе Кой-Таш. "А также дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников по фактам захвата заложников, удержания заложников, убийства сотрудника правоохранительных органов и применения огнестрельного оружия в отношении представителей власти", - отмечается в сообщении.

"Также генеральной прокуратуре поручено изучить законность и обоснованность действий должностных лиц правоохранительных органов по проведению задержания Атамбаева и дать правовую оценку в кратчайшие сроки", - говорится в постановлении.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

Подробности читайте в онлайн-репортаже >>