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РИА Новости

Аэрофлот поднялся на две строчки вверх в рейтинге ATW

15:59, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Согласно рейтингу американского ресурса Air Transport World (ATW) по результатам 2018 года группа "Аэрофлот" заняла 17-е место в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку.
По сравнению с предыдущим рейтингом ATW, группа "Аэрофлот" улучшила позиции, поднявшись на две строчки — с 19 на 17-е место, обогнав такие компании как австралийская Qantas Group, японская ANA Group, канадская Air Canada.
Также Группа "Аэрофлот" подтвердила свои лидирующие позиции в Европе, компания третий год подряд здесь удерживает 5-е место по пассажиропотоку среди традиционных перевозчиков.
Кроме того, согласно рейтингу ATW, группа "Аэрофлот" показала 15-й результат в мире по пассажирообороту. Это один из ключевых производственных показателей, который характеризует фактическое использование пассажирских провозных емкостей. Кроме того, группа вошла в мировой топ-25 по операционным доходам.
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По данным Аэрофлота, рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого ресурса — британского Airline Business. Это издание по результатам 2018 года поместило группу "Аэрофлот" на 18-е место в мире по пассажиропотоку (+2 позиции к рейтингу, опубликованному годом ранее) и на 16-е — по пассажирообороту.
В 2018 году Группа перевезла 55,7 миллиона человек. Аэрофлот планирует в 2023 году перевезти 90-100 миллионов пассажиров.
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