Аэрофлот поднялся на две строчки вверх в рейтинге ATW

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Согласно рейтингу американского ресурса Air Transport World (ATW) по результатам 2018 года группа "Аэрофлот" заняла 17-е место в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку.

По сравнению с предыдущим рейтингом ATW, группа "Аэрофлот" улучшила позиции, поднявшись на две строчки — с 19 на 17-е место, обогнав такие компании как австралийская Qantas Group, японская ANA Group, канадская Air Canada.

Также Группа "Аэрофлот" подтвердила свои лидирующие позиции в Европе, компания третий год подряд здесь удерживает 5-е место по пассажиропотоку среди традиционных перевозчиков.

Кроме того, согласно рейтингу ATW, группа "Аэрофлот" показала 15-й результат в мире по пассажирообороту. Это один из ключевых производственных показателей, который характеризует фактическое использование пассажирских провозных емкостей. Кроме того, группа вошла в мировой топ-25 по операционным доходам.

По данным Аэрофлота, рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого ресурса — британского Airline Business. Это издание по результатам 2018 года поместило группу "Аэрофлот" на 18-е место в мире по пассажиропотоку (+2 позиции к рейтингу, опубликованному годом ранее) и на 16-е — по пассажирообороту.