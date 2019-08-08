В Госдуме рассказали о поправках в законопроект об агрегаторах такси

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более трех сотен поправок было включено в законопроект об агрегаторах такси, некоторые из них подразумевают излишнее регулирование отрасли, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").

Ранее член этого же комитета Думы Александр Старовойтов на своей странице в Facebook разместил редакцию законопроекта ко второму чтению. Документ, по его словам, был разослан членам комитета в конце июля. В думском комитете РИА Новости факт рассылки подтвердили, но указали, что депутаты получили рабочую версию проекта "без позиции комитета".

Согласно тексту проекта, опубликованному депутатом Старовойтовым, среди требований к таксистам перечислены наличие гражданства РФ и российского национального водительского удостоверения, водительского стажа не менее трех лет, а также отсутствие непогашенной или неснятой судимости за особо тяжкие преступления. Как следует из опубликованного депутатом текста, легковые такси также должны быть оснащены тахографами для контроля режима труда и отдыха водителей.

"Там около 300 поправок, многие из них взаимоисключающие. Ситуация с законом о такси показывает на самом деле, что лучше его "убить", написать заново, чем мучиться с этими поправками, которые ни к чему хорошему не приведут. Излишнее регулирование в сферу вносится, причем так нарочито, что этот закон в том виде и с теми поправками, которые предлагаются, может просто убить сферу такси в принципе", - сказал Ионин, комментируя предложенные ко второму чтению изменения.

Он назвал проект устаревшим и заявил, что если "его разбавить кучей поправок, он не даст работать сфере, которая сегодня стала для людей доступной, адекватной по цене". При этом Ионин высказался за принятие закона, который бы обеспечивал безопасность перевозок.

"Есть вопросы к безопасности (перевозок), которые надо наладить. Так давайте примем не отдельный закон о такси, а отдельное законодательство о безопасности перевозок такси. Потому что, конечно, есть вопросы и с ответственностью агрегаторов такси", - отметил депутат.

"Но когда предлагается оснастить машины тахографами..., мне кажется, что какие-то лоббисты этих тахографов сидят и просто считают свои барыши, которые они получат от изменений в законодательстве. Никто не считает, насколько это приведет к удорожанию поездок", - считает Ионин.

Он также назвал убийственной поправку о тарифном регулировании, по которой перевозчики должны утверждать тарифы на свои услуги в соответствии с методикой Минтранса России.

"Благодаря тому, что это рынок, на нем есть спрос, предложение, цена за последний год на услуги существенно снизилась. Это главное достижение этого рынка - он стал гораздо доступнее, регулирование всегда ведет к повышению цен", - пояснил свою позицию Ионин.