Посольство Киргизии в России работает в штатном режиме

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Посольство Киргизии в Москве не опасается митингов сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, работа идет в штатном режиме, дополнительных мер по обеспечению безопасности не принимается, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

"У нас нет опасений, что к посольству могут прийти сторонники Атамбаева, так что мы работаем в штатном режиме. Никаких мер не принимается", - сообщила представитель посольства.

При этом ранее штаб Атамбаева объявил бессрочный митинг с требованием отставки президента и правительства Киргизии.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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