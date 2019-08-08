В МЧС рассказали об очагах природных пожаров у населенных пунктов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Семь очагов природных пожаров продолжает действовать в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 5-ти километровой зоне от населенных пунктов действуют семь очагов пожаров, три - в Красноярском крае и четыре - в Иркутской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки общей численностью около 700 человек и порядка 40 единиц техники.