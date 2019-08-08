Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:50Z
https://ria.ru/20190808/1557306690.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147382/46/1473824615_0:187:2978:1862_1036x0_80_0_0_0589b6521140fc96af8510689dab0359.jpg
РИА Новости

Посол Южной Осетии оценил ситуацию в Грузии после событий 2008 года

15:50, 8 августа 2019
470
© РИА Новости / Виктор Панов / Перейти в фотобанкРазбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
© РИА Новости / Виктор Панов
Перейти в фотобанк
Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года . Архивное фото
СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Грузия продолжает жить по законам информационной войны после событий 2008 года, навязывая международному сообществу удобную для себя картину, заявил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
В четверг в Сухуме в посольстве Южной Осетии в Абхазии абхазское руководство почтило память погибших в войне 2008 года мирных жителей Цхинвала, миротворцев, ополченцев, солдат и офицеров российской армии.
Ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта
Вчера, 11:13РИА Новости
В Абхазии оценили события времен грузино-осетинской войны
"Что касается Грузии, то она продолжает жить по законам информационной войны, которую начала в августе 2008 года, не останавливаясь перед намеренной подтасовкой фактов о своих зверствах в Южной Осетии и навязывая международному сообществу удобную для себя картину искаженной реальности, объявляя себя жертвой, выставляя сторонами конфликта Россию и Грузию", - заявил Боциев на мероприятии в посольстве, посвященном памяти жертв 2008 года.
По его словам, Грузия, отказываясь от подписания соглашения о неприменении силы в ходе Женевских дискуссий и "проталкивая" на сессии парламентской ассамблее ОБСЕ резолюцию, содержащую обвинения России в оккупации и попытках фактической аннексии Южной Осетии и Абхазии, демонстрирует свою государственную "идеологию шовинизма". "Об этом давно и прекрасно знают абхазы и осетины, испытавшие на себе все ужасы грузинского национализма... С такой Грузией нам не по пути", - добавил посол.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года
7 августа, 12:10РИА Новости
Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
1400301
Обсудить 0
АбхазияЮжная КореяРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Экс-глава МИД Латвии допустил возможность ухудшения отношений с Россией
РИА
Новости
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор предложила Турции выстроить новую модель в отношениях с Крымом
Эйке Батиста у штаб-квартиры Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Бразилии арестовали бывшего первого богача, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал Варфоломею "защитить независимость церкви"
Лента
новостей
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине
Ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта
В Абхазии оценили события времен грузино-осетинской войны
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Онлайн-репортаж
Алмазбек Атамбаев
Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
Представители "новой церкви" попытались захватить храм УПЦ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции прокомментировал соглашение с США по зоне безопасности в Сирии
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск
Руководство Абхазии почтило память погибших в войне 2008 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния