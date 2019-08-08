Посол Южной Осетии оценил ситуацию в Грузии после событий 2008 года

СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Грузия продолжает жить по законам информационной войны после событий 2008 года, навязывая международному сообществу удобную для себя картину, заявил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

В четверг в Сухуме в посольстве Южной Осетии в Абхазии абхазское руководство почтило память погибших в войне 2008 года мирных жителей Цхинвала, миротворцев, ополченцев, солдат и офицеров российской армии.

"Что касается Грузии, то она продолжает жить по законам информационной войны, которую начала в августе 2008 года, не останавливаясь перед намеренной подтасовкой фактов о своих зверствах в Южной Осетии и навязывая международному сообществу удобную для себя картину искаженной реальности, объявляя себя жертвой, выставляя сторонами конфликта Россию и Грузию", - заявил Боциев на мероприятии в посольстве, посвященном памяти жертв 2008 года.

По его словам, Грузия, отказываясь от подписания соглашения о неприменении силы в ходе Женевских дискуссий и "проталкивая" на сессии парламентской ассамблее ОБСЕ резолюцию, содержащую обвинения России в оккупации и попытках фактической аннексии Южной Осетии и Абхазии, демонстрирует свою государственную "идеологию шовинизма". "Об этом давно и прекрасно знают абхазы и осетины, испытавшие на себе все ужасы грузинского национализма... С такой Грузией нам не по пути", - добавил посол.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.