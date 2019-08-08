Жителям Тулуна раздали около 18 тысяч литров воды и 16 тысяч буханок хлеба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа раздали населению пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области около 18 тысяч литров питьевой воды и 16 тысяч буханок хлеба, сообщает пресс-служба ЦВО.

"С первого дня военнослужащие, используя передвижные механизированные хлебозаводы, выпекали и раздавали хлеб населению, находящемуся во временных пунктах размещения, а также выезжали в потопленные районы города. Кроме того, военные раздали около 18 тысяч литров бутилированной питьевой воды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что чистую воду военнослужащие производили самостоятельно благодаря мобильному комплексу доочистки и консервирования воды, который был переброшен в Иркутскую область в начале июля.

"Машина производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств", – пояснили в ЦВО.