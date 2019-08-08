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РИА Новости

Жителям Тулуна раздали около 18 тысяч литров воды и 16 тысяч буханок хлеба

15:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа раздали населению пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области около 18 тысяч литров питьевой воды и 16 тысяч буханок хлеба, сообщает пресс-служба ЦВО.
"С первого дня военнослужащие, используя передвижные механизированные хлебозаводы, выпекали и раздавали хлеб населению, находящемуся во временных пунктах размещения, а также выезжали в потопленные районы города. Кроме того, военные раздали около 18 тысяч литров бутилированной питьевой воды", – говорится в сообщении.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
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В ведомстве отметили, что чистую воду военнослужащие производили самостоятельно благодаря мобильному комплексу доочистки и консервирования воды, который был переброшен в Иркутскую область в начале июля.
"Машина производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств", – пояснили в ЦВО.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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