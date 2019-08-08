СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергею Фомину предъявлено обвинение, следствие просит о его аресте, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве Главным следственным управлением СК России Сергею Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Следствие ходатайствует об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фомин задержан и доставлен в Следственный комитет России.

Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц.

Подчеркивается, что работа по установлению других участников массовых беспорядков продолжается.