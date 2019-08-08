Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:55Z
https://ria.ru/20190808/1557306452.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину

15:46, 8 августа 2019
368
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергею Фомину предъявлено обвинение, следствие просит о его аресте, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве Главным следственным управлением СК России Сергею Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Следствие ходатайствует об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Фомин задержан и доставлен в Следственный комитет России.
Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
2 августа, 18:58РИА Новости
В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках
Подчеркивается, что работа по установлению других участников массовых беспорядков продолжается.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
4802024
Обсудить 1
Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Экс-глава МИД Латвии допустил возможность ухудшения отношений с Россией
РИА
Новости
Полиция
В Подмосковье полиция завела дело на криминального авторитета Сутулого
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу
Лента
новостей
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка
Илья Яшин
Суд арестовал Яшина на десять суток за незаконную акцию у Мосгоризбиркома
бутылки
Жителя Петербурга будут судить за выброшенную с 15 этажа бутылку
Алмазбек Атамбаев
Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции прокомментировал соглашение с США по зоне безопасности в Сирии
Автомобиль полиции
В Коми арестовали борца за реабилитацию наркозависимых
Вход в гипермаркет Ашан
"Ашан" ответил на обвинения Бари Алибасова
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор предложила Турции выстроить новую модель в отношениях с Крымом
Военнослужащие армии Украины
ВСУ наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения, заявили в ДНР
Владимир Путин во время рабочей встречи с Денисом Паслером.
Паслер пригласил Путина на открытие центра имени Черномырдина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния