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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии допустил возможность ухудшения отношений с Россией

15:45, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архивное фото
РИГА, 8 авг – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс не исключил дальнейшего ухудшения отношений с Россией в случае, если политика латвийских властей, в частности главы МИД Эдгара Ринкевича, останется неизменной.
Ранее Ринкевич осудил действия силовиков в Москве, которые участвовали в задержании участников несанкционнированой акции об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Могордумы ряда представителей политических партий.
"К сожалению, та политика которую проводит Ринкевич усиливает эту брешь (в отношениях между странами - ред.). Он вмешивается во внутренние дела России. Думаю, что в дальнейшем с такой политикой наши отношения будут ухудшаться", - сказал Юрканс РИА Новости.
Юрканс был первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году.
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