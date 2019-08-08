Экс-глава МИД Латвии допустил возможность ухудшения отношений с Россией

"К сожалению, та политика которую проводит Ринкевич усиливает эту брешь (в отношениях между странами - ред.). Он вмешивается во внутренние дела России. Думаю, что в дальнейшем с такой политикой наши отношения будут ухудшаться", - сказал Юрканс РИА Новости.