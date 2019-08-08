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РИА Новости

В России 2020 год объявят Годом Антарктиды

15:40, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга ЛипичРоссийская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
© РИА Новости / Ольга Липич
Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следующий год в России будет объявлен Годом Антарктиды, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в приветственном слове участникам экспедиции, посвящённой 200-летию открытию Антарктиды российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.
"По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Поэтому в этом году мы даем старт уникальному событию - под флагом России и белыми парусами Мира учебно-парусный флот Росрыболовства совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в приветственном слове.
Как уточнил Гордеев, в кругосветный поход отправятся парусники "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада".
Экспедиция стартует в 2019 году, а завершится в 2020.
Загадки Антарктиды: что скрывает холодный материк?
28 января, 14:27Радио
Загадки Антарктиды: что скрывает холодный материк?О том, что происходит на самом холодном континенте мира, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела логистического центра Российской антарктической экспедиции ФГБУ "ААНИИ" Росгидромета Вячеслав Мартьянов.
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Алексей ГордеевАнтарктидаРоссияРИА Наука
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