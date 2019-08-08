В России 2020 год объявят Годом Антарктиды

"По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Поэтому в этом году мы даем старт уникальному событию - под флагом России и белыми парусами Мира учебно-парусный флот Росрыболовства совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в приветственном слове.