В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Заявления представителя Киева об усилении блокады и невозможности предоставления особого статуса Донбассу можно трактовать как попытку отказаться от выполнения минских соглашений, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что "никто с украинской стороны не будет менять конституцию, ни о каком особом статусе нигде не говорится". Он также выразил мнение, что после гибели четырех украинских военных в Донбассе нужно было закрыть пункты пропуска на линии соприкосновения, прекратить поставки электроэнергии, воды на неподконтрольную Киеву территорию.

"Сегодняшнее заявление представителя Украины в политической группе можно трактовать только как явную попытку отказа украинской стороны от выполнения обязательств по минским соглашениям", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.

По ее словам, призыв ужесточить блокаду Донбасса не только идет вразрез с пунктами минских соглашений, но и "дает все основания говорить о совершенно негуманном и откровенно враждебном отношении украинских властей к простым мирным жителям".

"Настоятельно рекомендуем украинским властям прекратить раз за разом вот уже пять лет наполнять медиапространство голословными заявлениями и верить, что это поможет им избежать выполнения Комплекса мер. Украине следует наконец-то уяснить тот простой факт, что минские соглашения придется имплементировать вне зависимости от того, хочется им этого или нет", - добавила Никонорова.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также в 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.