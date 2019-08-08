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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу

15:39, 8 августа 2019
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© Фото : МИД ДНРГлава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Заявления представителя Киева об усилении блокады и невозможности предоставления особого статуса Донбассу можно трактовать как попытку отказаться от выполнения минских соглашений, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что "никто с украинской стороны не будет менять конституцию, ни о каком особом статусе нигде не говорится". Он также выразил мнение, что после гибели четырех украинских военных в Донбассе нужно было закрыть пункты пропуска на линии соприкосновения, прекратить поставки электроэнергии, воды на неподконтрольную Киеву территорию.
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"Сегодняшнее заявление представителя Украины в политической группе можно трактовать только как явную попытку отказа украинской стороны от выполнения обязательств по минским соглашениям", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
По ее словам, призыв ужесточить блокаду Донбасса не только идет вразрез с пунктами минских соглашений, но и "дает все основания говорить о совершенно негуманном и откровенно враждебном отношении украинских властей к простым мирным жителям".
"Настоятельно рекомендуем украинским властям прекратить раз за разом вот уже пять лет наполнять медиапространство голословными заявлениями и верить, что это поможет им избежать выполнения Комплекса мер. Украине следует наконец-то уяснить тот простой факт, что минские соглашения придется имплементировать вне зависимости от того, хочется им этого или нет", - добавила Никонорова.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также в 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДонбассУкраинаВ мире
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