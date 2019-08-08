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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка

15:37, 8 августа 2019
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© Sputnik / Нурис АлымбаевСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
© Sputnik / Нурис Алымбаев
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Силовики протаранили ворота дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, идет перестрелка, передает Sputnik Киргизия.
"Водомет с тараном снес ворота дома Атамбаева. Силовики разогнали сторонников с помощью дымовых шашек", — сообщил корреспонденту агентства источник в правоохранительных органах.
Ранее в штабе Атамбаева сообщили, что начался новый штурм резиденции бывшего президента.
Как передает корреспондент РИА Новости, в сторону дома проехали более десяти автомобилей "скорой помощи" и одна пожарная машина.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Вчера, 09:07Задержание Атамбаева
Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания

Попытка ареста экс-президента

Накануне спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать Атамбаева в его резиденции Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Против сторонников экс-президента применили спецсредства.
В ответ был открыт огонь, погиб один из бойцов спецназа.
Киргизский телеканал "Апрель" со ссылкой на Минздрав республики сообщил, что в результате штурма пострадали 80 человек.
Отмечается, что сейчас нет связи с журналистами, которые находятся в районе резиденции Атамбаева, село Кой-Таш оцеплено милицией.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 09:52Задержание Атамбаева
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Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогам выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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