Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

© Sputnik / Нурис Алымбаев Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Силовики протаранили ворота дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, идет перестрелка, передает Силовики протаранили ворота дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, идет перестрелка, передает Sputnik Киргизия

"Водомет с тараном снес ворота дома Атамбаева. Силовики разогнали сторонников с помощью дымовых шашек", — сообщил корреспонденту агентства источник в правоохранительных органах.

Ранее в штабе Атамбаева сообщили, что начался новый штурм резиденции бывшего президента.

Как передает корреспондент РИА Новости, в сторону дома проехали более десяти автомобилей "скорой помощи" и одна пожарная машина.

Попытка ареста экс-президента

Накануне спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать Атамбаева в его резиденции Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Против сторонников экс-президента применили спецсредства.

В ответ был открыт огонь, погиб один из бойцов спецназа.

Киргизский телеканал "Апрель" со ссылкой на Минздрав республики сообщил, что в результате штурма пострадали 80 человек.

Отмечается, что сейчас нет связи с журналистами, которые находятся в районе резиденции Атамбаева, село Кой-Таш оцеплено милицией.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогам выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.