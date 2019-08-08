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РИА Новости

В Новой Москве ребенок на электросамокате врезался в машину

15:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет Московского авиационного центра
Вертолет Московского авиационного центра
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет Московского авиационного центра. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу ребенка, который на электросамокате врезался в автомобиль в Новой Москве.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка после ДТП. Авария произошла в районе поселка Киевский, откуда пострадавшего забрали на машине скорой помощи и доставили на вертолетную площадку", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
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Там отметили, что ребенка эвакуировали в больницу, на борту вертолета его сопровождала авиамедицинская бригада.
В то же время в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что ребенок в неположенном месте пересекал дорогу на электросамокате, где и врезался в автомобиль.
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