В Новой Москве ребенок на электросамокате врезался в машину

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу ребенка, который на электросамокате врезался в автомобиль в Новой Москве.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка после ДТП. Авария произошла в районе поселка Киевский, откуда пострадавшего забрали на машине скорой помощи и доставили на вертолетную площадку", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Там отметили, что ребенка эвакуировали в больницу, на борту вертолета его сопровождала авиамедицинская бригада.