Источник сообщил о возможном переносе встречи глав правительств ЕАЭС

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая должна состояться 8-9 августа на озере Иссык-Куль, может быть перенесена на фоне событий у резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
"Встреча глав правительств ЕАЭС может перенестись на более поздний срок на фоне событий в Киргизии, вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Россию на этой встрече должен представлять премьер-министр Дмитрий Медведев.