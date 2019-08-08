Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:35Z
https://ria.ru/20190808/1557305832.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155730/52/1557305263_0:252:832:720_1036x0_80_0_0_5bdb2ff7348d67628d19f6056b79d470.jpg
РИА Новости
Задержание Атамбаева

Источник сообщил о возможном переносе встречи глав правительств ЕАЭС

15:35, 8 августа 2019
482
© SputnikСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая должна состояться 8-9 августа на озере Иссык-Куль, может быть перенесена на фоне событий у резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
"Встреча глав правительств ЕАЭС может перенестись на более поздний срок на фоне событий в Киргизии, вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Россию на этой встрече должен представлять премьер-министр Дмитрий Медведев.
Алмазбек Атамбаев
Вчера, 15:30Задержание Атамбаева
Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии
410200
Обсудить 0
Задержание АтамбаеваЕвразийский экономический союзКиргизияЭкономика
Рекомендуем
Алмазбек Атамбаев
Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии
РИА
Новости
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Онлайн-репортаж
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка
Люди смотрят новости на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Штаб Атамбаева объявил бессрочный митинг с требованием отставки президента
Лента
новостей
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 85
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Экс-глава МИД Латвии допустил возможность ухудшения отношений с Россией
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Парламент Киргизии не ввел режим ЧС
Люди в селе Кой-Таш, где прошла спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
В сторону резиденции Атамбаева проехало более десяти карет "скорой помощи"
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Экс-президент Киргизии сдался властям
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Очевидцы рассказали, как силовики вывезли Атамбаева после ареста
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Сотрудники полиции в селе Кой-Таш, где прошла спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Силовики начали новый штурм дома Атамбаева
Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
В России 2020 год объявят Годом Антарктиды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния