Источник сообщил о возможном переносе встречи глав правительств ЕАЭС

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая должна состояться 8-9 августа на озере Иссык-Куль, может быть перенесена на фоне событий у резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.