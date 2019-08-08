Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:30Z
https://ria.ru/20190808/1557305671.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155682/64/1556826416_0:255:2958:1919_1036x0_80_0_0_e6e31c2fed6d01afd473e7a6a33901d3.jpg
РИА Новости
Задержание Атамбаева

Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии

15:30, 8 августа 2019
11109
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Причиной сложившейся ситуации в Киргизии является конфликт амбиций бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева и нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, который пытается начать собственную политическую линию в стране, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 80 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В четверг сторонники экс-президента направились к его резиденции, которую снова штурмует спецназ.
Алмазбек Атамбаев
7 августа, 18:49РИА Новости
Эксперт прокомментировал задержание экс-президента Киргизии
По словам Притчина, противостояние "север-юг" в лице Атамбаева и Жээбекова является лишь дополнительным фактором в сложившейся ситуации.
"Потому что Атамбаев, бывший президент, является выходцем с севера (Киргизии), а нынешний президент выходец с юга. Но здесь, в первую очередь, конфликт амбиций двух президентов – нынешнего и бывшего, при том, что нынешний (Жээнбеков – ред.) стал президентом лишь благодаря неимоверной поддержке Алмазбека Атамбаева, который через эту поддержку старался создать для себя максимально комфортные условия на период ухода с позиции главы государства. Но ситуация поменялась таким образом, что Сооронбай Жээнбеков решил перехватить, освободиться от такой политической опеки со стороны своего наставника и начал вести свою собственную линию, что и привело к этому конфликту, который перешел уже в жесткую фазу", - сказал Притчин РИА Новости.
По его словам, при этом в данной ситуации присутствуют элементы поддержки Атамбаева со стороны части элит севера страны, потому что они начали терять позиции в руководстве с приходом к власти Жээнбекова и стараются поддерживать бывшего президента.
Сотрудник спецназа в доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 14:54Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Ситуация сложилась патовая". Политолог об очередном штурме дома АтамбаеваВ штабе экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о новом штурме его дома. В эфире радио Sputnik независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
"В принципе это уже горячая фаза, когда страдают люди, идет неподчинение распоряжению суда, неподчинение правоохранительным органам, Атамбаев признал, что стрелял из пистолета, пусть официально зарегистрированного, в людей, исполнявших свой долг", - отметил Притчин. Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания.
При этом Притчин отметил, что не совсем понятны правовые претензии к Атамбаеву, так как нет решений суда, которые говорят, что его нужно арестовать.
"Ситуация эта – театр абсурда, противостояние политических амбиций двух лидеров, в котором страдают простые люди и политическая стабильность в стране", - добавил эксперт.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Люди в селе Кой-Таш, где прошла спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Вчера, 12:58Сказано в эфире - Радио Sputnik
Политолог из Киргизии о ситуации в стране: боюсь, как бы не было еще жертвБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о намерении начать бессрочный митинг в центре Бишкека. Политолог из Киргизии Эльмира Ногойбаева в эфире радио Sputnik прокомментировала последние события в республике.
26562766
Обсудить 3
Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Лента
новостей
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Экс-президент Киргизии сдался властям
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
"Я не баран". Почему каждый президент Киргизии ссорится с ближайшим другом
Михаил Круг
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния