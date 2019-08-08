Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Причиной сложившейся ситуации в Киргизии является конфликт амбиций бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева и нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, который пытается начать собственную политическую линию в стране, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 80 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В четверг сторонники экс-президента направились к его резиденции, которую снова штурмует спецназ.
По словам Притчина, противостояние "север-юг" в лице Атамбаева и Жээбекова является лишь дополнительным фактором в сложившейся ситуации.
"Потому что Атамбаев, бывший президент, является выходцем с севера (Киргизии), а нынешний президент выходец с юга. Но здесь, в первую очередь, конфликт амбиций двух президентов – нынешнего и бывшего, при том, что нынешний (Жээнбеков – ред.) стал президентом лишь благодаря неимоверной поддержке Алмазбека Атамбаева, который через эту поддержку старался создать для себя максимально комфортные условия на период ухода с позиции главы государства. Но ситуация поменялась таким образом, что Сооронбай Жээнбеков решил перехватить, освободиться от такой политической опеки со стороны своего наставника и начал вести свою собственную линию, что и привело к этому конфликту, который перешел уже в жесткую фазу", - сказал Притчин РИА Новости.
По его словам, при этом в данной ситуации присутствуют элементы поддержки Атамбаева со стороны части элит севера страны, потому что они начали терять позиции в руководстве с приходом к власти Жээнбекова и стараются поддерживать бывшего президента.
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"В принципе это уже горячая фаза, когда страдают люди, идет неподчинение распоряжению суда, неподчинение правоохранительным органам, Атамбаев признал, что стрелял из пистолета, пусть официально зарегистрированного, в людей, исполнявших свой долг", - отметил Притчин. Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания.
При этом Притчин отметил, что не совсем понятны правовые претензии к Атамбаеву, так как нет решений суда, которые говорят, что его нужно арестовать.
"Ситуация эта – театр абсурда, противостояние политических амбиций двух лидеров, в котором страдают простые люди и политическая стабильность в стране", - добавил эксперт.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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