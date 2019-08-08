МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" обновила антирейтинг управляющих организаций-должников за теплоэнергию, общая задолженность 10 компаний-должников превысила 2,7 миллиарда рублей, говорится в релизе компании.

"ТСК Мосэнерго" опубликовала список из 35 организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию по состоянию на 1 августа 2019 года.

"В обновленном антирейтинге три первых места занимают МП "ДЕЗ ЖКУ" (городской округ Химки) с долгом в размере 692,1 миллиона рублей, ДМУП "ЭКПО" (городской округ Дзержинский) – 617,2 миллионов рублей и МУЖКП "Котельники" (городской округ Котельники) – 362,4 миллиона рублей. Общая задолженность организаций, занимающих первые 10 позиций составляет более 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В летний период "ТСК Мосэнерго" проводит подготовку оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых пунктов к предстоящей зиме. Осуществляется профилактический ремонт, промывка и переборка теплообменного оборудования, проведение гидравлических и температурных испытаний.

"Отсутствие платежей за поставленные ресурсы, являющихся источником финансирования проведения работ по подготовке к отопительному сезону, ведет к возникновению угрозы надежного теплоснабжения в осенне-зимнем периоде", - подчеркивает компания.