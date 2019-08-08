Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:29Z
https://ria.ru/20190808/1557305608.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_62d8bc2c014751947eecec465a0a070c.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"ТСК Мосэнерго" обновила антирейтинг управляющих организаций-должников

15:29, 8 августа 2019
53
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" обновила антирейтинг управляющих организаций-должников за теплоэнергию, общая задолженность 10 компаний-должников превысила 2,7 миллиарда рублей, говорится в релизе компании.
"ТСК Мосэнерго" опубликовала список из 35 организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию по состоянию на 1 августа 2019 года.

"В обновленном антирейтинге три первых места занимают МП "ДЕЗ ЖКУ" (городской округ Химки) с долгом в размере 692,1 миллиона рублей, ДМУП "ЭКПО" (городской округ Дзержинский) – 617,2 миллионов рублей и МУЖКП "Котельники" (городской округ Котельники) – 362,4 миллиона рублей. Общая задолженность организаций, занимающих первые 10 позиций составляет более 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В летний период "ТСК Мосэнерго" проводит подготовку оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых пунктов к предстоящей зиме. Осуществляется профилактический ремонт, промывка и переборка теплообменного оборудования, проведение гидравлических и температурных испытаний.
Fitch
6 августа, 20:05Теплоснабжение
Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Мосэнерго" до позитивного
"Отсутствие платежей за поставленные ресурсы, являющихся источником финансирования проведения работ по подготовке к отопительному сезону, ведет к возникновению угрозы надежного теплоснабжения в осенне-зимнем периоде", - подчеркивает компания.
ООО "ТСК Мосэнерго" создано с целью производства и передачи тепловой энергии в Москве и ряде городских округов Московской области. МОЭК принадлежит 74,64% компании, "Мосэнерго" - 25,36%.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Выпечка хлеба
"Руспродсоюз" назвал ситуацию с ценами на хлеб стабильной
РИА
Новости
Заготовка рулонов сена
Липецкая область соберет в 2019 году более трех миллионов тонн зерна
Тепловая станция
"Юнипро" намерена участвовать в следующем отборе проектов модернизации ТЭС
Девушка принимает доставку
Более 13,5 тысячи подростков трудоустроено в Подмосковье с начала 2019 года
Лента
новостей
Более 10 млн рублей взыскано за нецелевое использование земель Подмосковья
График
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии выросла на 34,5%
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
Эксперт рассказал о росте качества российского вина
Логотип компании Фосагро
"ФосАгро" поддержало Кодекс ФАО и новые правила ЕС по качеству удобрений
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Источник сообщил о возможном переносе встречи глав правительств ЕАЭС
Листы с денежными купюрами
"Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA до 28-30 миллиардов рублей
Выпечка хлеба
В ассоциации мукомолов назвали заявление о скачке цен на хлеб спекуляцией
Солнечная электростанция
"Совет рынка" предложил поддерживать зеленую энергетику только до 2035 года
Вино
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
Щебень
Учреждение по переработке строительных отходов появится в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния