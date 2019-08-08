В Турции сообщили об отсутствии жертв при землетрясении

АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0, которое произошло в четверг на западе Турции, по предварительным данным, не привело к человеческим жертвам, заявил глава отделения турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям в провинции Денизли Али Этиз в четверг.

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции. Очаг залегал на глубине 7 километров.

"По предварительным данным, погибших нет. Поступают сведения о незначительных повреждениях в старых деревенских зданиях, построенных с использованием глины. Муниципальные службы и спасатели проверяют состояние построек. Граждан предупреждают, чтобы они пока не возвращались в свои дома", - сказал Этиз в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что в течение 20 минут после землетрясения произошло семь повторных подземных толчков.

Как заявила глава управления здравоохранения провинции Денизли Берна Озтюрк, после землетрясения шесть человек были доставлены в больницы. "Пять человек доставлены в больницы из-за состояния паники. Один человек выпрыгнул из окна, у него легкие травмы. Нет ни погибших, ни тяжелораненых", - цитирует Озтюрк агентство Anadolu.