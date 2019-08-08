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РИА Новости

СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"

15:25, 8 августа 2019
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США нашли новую альтернативе "Северному потоку — 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Как отмечается в статье, Вашингтон уже долгое время пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта посредством санкций, параллельно предлагая своим партнерам в ЕС импорт американского сжиженного газа. Однако в Европе понимают, что поставки СПГ обойдутся дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.
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Теперь же американские власти, отмечает издание, хотят противопоставить "Северному потоку — 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Министерская конференция, на которой обсуждалась реализация проекта, проходила в Афинах. В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.
Трубопровод планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.
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"EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — отмечается в статье.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Завершить проект планируют в конце года.
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
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Против строительства выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим.
США также многократно критиковали строительство "Северного потока — 2", поскольку американские власти планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ. В американском конгрессе также подготовили законопроект, предусматривающий санкции против участников проекта.
Российские власти многократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала возможные санкции против участников энергетического проекта новым витком русофобии.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ЕвросоюзРоссияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
У простых граждан РФ никаких интересов там быть не может, налоги в бюджет от продажи газа идут в графе прочие налоги которые состовляют 2% от буджета
8 августа, 18:20
ccomissarkattani
85002128
Это у нас нет альтернативы.Кроме газа ничего не производим...
8 августа, 19:32
Максимус Трой
82000216
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