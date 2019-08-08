СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США нашли новую альтернативе "Северному потоку — 2" для Европы, сообщило немецкое издание США нашли новую альтернативе "Северному потоку — 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.

Как отмечается в статье, Вашингтон уже долгое время пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта посредством санкций, параллельно предлагая своим партнерам в ЕС импорт американского сжиженного газа. Однако в Европе понимают, что поставки СПГ обойдутся дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.

Теперь же американские власти, отмечает издание, хотят противопоставить "Северному потоку — 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Министерская конференция, на которой обсуждалась реализация проекта, проходила в Афинах. В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

"EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — отмечается в статье.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Завершить проект планируют в конце года.

В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Против строительства выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим.

США также многократно критиковали строительство "Северного потока — 2", поскольку американские власти планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ. В американском конгрессе также подготовили законопроект, предусматривающий санкции против участников проекта.