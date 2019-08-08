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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине

15:27, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА новости. Раскольники на Украине забыли, что все важные решения в их "церкви" принимает не Киев, а Стамбул, - заявил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Глава "новой церкви" Епифаний Думенко выразил надежду на то, что после объединения украинского православия под флагами раскольников "все мы, украинцы, едиными устами и единым сердцем будем славить Бога в своей единой Церкви, которая не принадлежит ни одному иностранному центру".
В Русской православной церкви напомнили, от какого иностранного центра зависят украинские раскольники.
"Наверное, глава ПЦУ (Православной церкви Украины - прим. ред.) давно не перечитывал свой драгоценный томос, отчего его содержание у него в памяти несколько подистерлось. А там, напомню, подчеркнуто, что все сколь-нибудь важные вопросы в ПЦУ решаются только при участии Патриарха Варфоломея, резиденция которого находится отнюдь не на Украине, а в Стамбуле, что в Турции", - написал Владимир Легойда на своей странице в Твиттер.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
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