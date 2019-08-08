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РИА Новости

Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

15:23, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Мосгорсуда
Сотрудник полиции у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить", — огласила решение судья.
Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко. Сама гадалка в апелляционную инстанцию доставлена не была, поскольку не хотела участвовать в разбирательстве. Женщина полностью признала себя виновной в том, что участвовала в растрате в банке.
Останкинский суд Москвы ранее приговорил к 8,5 и 6 годам братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных за растрату и хищение более 2 миллиардов рублей, а Михай – к 3,5 годам за подстрекательство.
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Михай фигурировала в одном из эпизодов аферы: "оказала влияние" на сестру экс-финансового директора "Ноты" Галины Марчуковой - Ларису - и склонила руководство банка к хищению путем выдачи фиктивного кредита бизнесмену Ивану Тарлыкову.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нота-банка в конце 2015 года из-за многочисленных нарушений законодательства.
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