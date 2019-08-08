Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить", — огласила решение судья.

Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко. Сама гадалка в апелляционную инстанцию доставлена не была, поскольку не хотела участвовать в разбирательстве. Женщина полностью признала себя виновной в том, что участвовала в растрате в банке.

Останкинский суд Москвы ранее приговорил к 8,5 и 6 годам братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных за растрату и хищение более 2 миллиардов рублей, а Михай – к 3,5 годам за подстрекательство.

Михай фигурировала в одном из эпизодов аферы: "оказала влияние" на сестру экс-финансового директора "Ноты" Галины Марчуковой - Ларису - и склонила руководство банка к хищению путем выдачи фиктивного кредита бизнесмену Ивану Тарлыкову.