Штаб Атамбаева объявил бессрочный митинг с требованием отставки президента

Люди смотрят новости на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

Люди смотрят новости на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Штаб экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявил бессрочный митинг, требует отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова и правительства, заявил РИА Новости соратник Атамбаева Сергей Слесарев.

Ранее сообщалось, что силовики вновь начали штурмовать дом Атамбаева, им удалось прорваться на территорию. По информации Sputnik Киргизия , бойцы спецназа протаранили ворота, идет перестрелка.

Бывший лидер страны по-прежнему находится в своей резиденции, располагающейся в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, в окружении охраны.

Это уже третья попытка штурма дома Атамбаева за сутки. В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Они применили против его сторонников спецсредства, те в ответ открыли огонь.

В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Как сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в связи с убийством одного из сотрудников спецслужб Атанбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Штурм дома Атамбаева © Sputnik / Эркин Алымбеков В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.