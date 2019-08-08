Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 85

Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

© AP Photo / Vladimir Voronin Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 85, передает Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 85, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что пятерых раненых привезли в Бишкекский центр травматологии и ортопедии в 18:50 (15:50 мск).

"Четыре сотрудника силовых структур поступили с огнестрельными ранениями. Один гражданский пострадал от шумовой гранаты. Состояние у всех стабильное", — пишет Sputnik.

Накануне вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека.

Они применили против соратников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

По последним данным, один боец спецназа погиб. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

В четверг силовики в третий раз начали штурмовать резиденцию. По данным СМИ со ссылкой на штаб Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию дома. Через некоторое время экс-президент сдался.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.

Подробности читайте в онлайн-репортаже >>