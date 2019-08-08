Паслер пригласил Путина на открытие центра имени Черномырдина

"Хотел бы доложить один из моментов, по которому Вы в свое время давали поручение, в 2011 году – это строительство мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Степановича Черномырдина. Мы с Алексеем Борисовичем (Алексей Миллер, глава "Газпрома") в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было Ваше непосредственное поручение. Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что Вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием Вас пригласим", - сказал он на встрече с президентом, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.