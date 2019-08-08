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РИА Новости

Паслер пригласил Путина на открытие центра имени Черномырдина

15:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время рабочей встречи с Денисом Паслером.
Владимир Путин во время рабочей встречи с Денисом Паслером.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время рабочей встречи с Денисом Паслером.. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер пригласил президента России Владимира Путина на церемонию открытия мемориального комплекса и образовательного центра имени Виктора Черномырдина.

"Хотел бы доложить один из моментов, по которому Вы в свое время давали поручение, в 2011 году – это строительство мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Степановича Черномырдина. Мы с Алексеем Борисовичем (Алексей Миллер, глава "Газпрома") в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было Ваше непосредственное поручение. Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что Вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием Вас пригласим", - сказал он на встрече с президентом, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Председатель правления Т Плюс Денис Паслер
Денис Паслер
"Спасибо большое за приглашение", - поблагодарил Путин.
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Денис ПаслерАлексей МиллерГазпромВиктор ЧерномырдинВладимир ПутинМоскваОренбургская областьОбщество
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