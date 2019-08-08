В Подмосковье полиция завела дело на криминального авторитета Сутулого

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полиция завела дело о занятии "высшего положения в преступной иерархии" против криминального авторитета Ахмеда Сутулого, сообщили в ГУМВД России по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении раннее судимого 46-летнего жителя Северо-Кавказского округа по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году он был задержан за хранение героина в Красногорске, против него было заведено дело, позднее его арестовали. В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.

"В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем Ахмед Сутулый", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что криминальный авторитет координировал действия организованных групп в Химкинском, Люберецком, Красногорском районах и в Москве, а также на территории аэропорта "Шереметьево". По данным правоохранителей, он создал и поддерживал связи с другими "лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов".