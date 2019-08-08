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РИА Новости

СВР получила право распоряжаться научными данными из разряда гостайны

15:09, 8 августа 2019
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CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildingsЗдание штаб-квартиры СВР в Москве
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings
Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ пополнила список российских спецслужб, которые имеют полномочия распоряжаться сведениями в области экономики, науки и техники, отнесенными к государственной тайне, соответствующий президентский указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Речь идет об информации о научно-технических достижениях и технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики. Ранее такими сведениями могли распоряжаться две другие спецслужбы - ФСБ и ФСО России, а также ряд министерств (в том числе, МИД, Минобороны и МЧС), ведомств, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".
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Ранее СВР в части, касающейся данных в области экономики, науки и техники, получила право распоряжаться сведениями, раскрывающими содержание или направленность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, проводимых в интересах обороны и безопасности России. Кроме того, СВР имеет право распоряжаться информацией, раскрывающей направления развития работ по созданию, модернизации и применению в военных целях технологий двойного назначения.
Обеспечение руководства России разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в научно-технической сфере, содействие научно-техническому прогрессу и военно-техническому обеспечению безопасности РФ входят в перечень целей работы СВР.
2012022
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РоскосмосФСБ РФРосатомРоссияРИА НаукаБезопасность
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