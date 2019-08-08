СВР получила право распоряжаться научными данными из разряда гостайны

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ пополнила список российских спецслужб, которые имеют полномочия распоряжаться сведениями в области экономики, науки и техники, отнесенными к государственной тайне, соответствующий президентский указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Речь идет об информации о научно-технических достижениях и технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики. Ранее такими сведениями могли распоряжаться две другие спецслужбы - ФСБ и ФСО России, а также ряд министерств (в том числе, МИД, Минобороны и МЧС), ведомств, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".

Ранее СВР в части, касающейся данных в области экономики, науки и техники, получила право распоряжаться сведениями, раскрывающими содержание или направленность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, проводимых в интересах обороны и безопасности России. Кроме того, СВР имеет право распоряжаться информацией, раскрывающей направления развития работ по созданию, модернизации и применению в военных целях технологий двойного назначения.