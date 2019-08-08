Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Надеемся, что трехсторонний саммит по Сирии, если ничего не помешает, состоится в этом месте и в это время", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста, может ли он подтвердить проведение саммита 11 сентября в Анкаре.

Чавушоглу добавил, что Турция считает астанинский процесс очень важным для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. "Это будет очень важный саммит. Предварительную встречу проведут министры иностранных дел трех стран", - добавил турецкий политик.

Он напомнил, что в Осаке на саммите G20 лидерами Турции, России, Германии и Франции была достигнута договоренность о проведении четырехсторонней встречи по сирийскому урегулированию.