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РИА Новости
Война в Сирии

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября

15:09, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Надеемся, что трехсторонний саммит по Сирии, если ничего не помешает, состоится в этом месте и в это время", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста, может ли он подтвердить проведение саммита 11 сентября в Анкаре.
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Чавушоглу добавил, что Турция считает астанинский процесс очень важным для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. "Это будет очень важный саммит. Предварительную встречу проведут министры иностранных дел трех стран", - добавил турецкий политик.
Он напомнил, что в Осаке на саммите G20 лидерами Турции, России, Германии и Франции была достигнута договоренность о проведении четырехсторонней встречи по сирийскому урегулированию.
"Сейчас мы подошли к последнему этапу формирования списка конституционной комиссии Сирии. Осталось одно имя, против которого мы возражаем, о чем уведомили российскую сторону. Сейчас Россия делает то, что нужно насчет этого лица. Как только будет создана конституционная комиссия, мы сразу же будем планировать четырехстороннюю встречу", - добавил Чавушоглу.
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