"Ашан" ответил на обвинения Бари Алибасова

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Ашан" соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров и имеет все документы, которые подтверждают качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", говорится в заявлении российского "Ашана".

Согласно исковому заявлению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, продюсер Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компанию "АМС Медиа", а также на компанию "Ашан". По мнению истца, имеются все основания для ответственности за причинение вреда его здоровью вследствие недостатков товара.

"Ашан Ритейл Россия" заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров. Компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", выданные уполномоченными органами", - говорится в сообщении "Ашана".

Компания указывает, что производителем ("АМС-Медиа") при поставках продукции предоставлено свидетельство о госрегистрации продукции, выданное управлением Роспотребнадзора по Москве. Согласно документу, продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

При этом срок действия свидетельства установлен на весь период изготовления продукции или поставок товаров на территорию Таможенного союза. "Кроме этого, в договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем установленным действующим законодательством требованиям в отношении качества и безопасности", - добавляет "Ашан".