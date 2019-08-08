Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:05Z
https://ria.ru/20190808/1557303608.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/129333/19/1293331960_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9125729d6863a47e2b705d1c86a948fa.jpg
РИА Новости

"Ашан" ответил на обвинения Бари Алибасова

15:05, 8 августа 2019
3097
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВход в гипермаркет "Ашан"
Вход в гипермаркет Ашан
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вход в гипермаркет "Ашан" . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Ашан" соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров и имеет все документы, которые подтверждают качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", говорится в заявлении российского "Ашана".
Согласно исковому заявлению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, продюсер Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компанию "АМС Медиа", а также на компанию "Ашан". По мнению истца, имеются все основания для ответственности за причинение вреда его здоровью вследствие недостатков товара.
Бари Алибасов
28 июля, 12:58
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
"Ашан Ритейл Россия" заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров. Компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", выданные уполномоченными органами", - говорится в сообщении "Ашана".
Компания указывает, что производителем ("АМС-Медиа") при поставках продукции предоставлено свидетельство о госрегистрации продукции, выданное управлением Роспотребнадзора по Москве. Согласно документу, продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.
При этом срок действия свидетельства установлен на весь период изготовления продукции или поставок товаров на территорию Таможенного союза. "Кроме этого, в договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем установленным действующим законодательством требованиям в отношении качества и безопасности", - добавляет "Ашан".
Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
11 июля, 10:20
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
40162146
Обсудить 4
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовРоспотребнадзорАшанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бари Алибасов
Алибасов подал иск к производителю "Крота" и "Ашану"
РИА
Новости
Банкоматы в супермаркете
Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов
Комар
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
Коллективная фотография Луны и Земли, полученная зондом Берешит с высоты в 500 километров
После крушения израильской станции на Луне могли выжить тысячи тихоходок
Лента
новостей
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева
ДТП под Новороссийском
Пострадавшая в ДТП с автобусом под Новороссийском рассказала о пережитом
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" Чигирева вернуть банку премию
Алмазбек Атамбаев
Эксперт назвал причины сложившейся ситуации в Киргизии
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка
Тепловая станция
"Юнипро" намерена участвовать в следующем отборе проектов модернизации ТЭС
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 85
Александр Агеев
Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния