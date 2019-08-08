Британские медики создали "вечную" вакцину от туберкулеза

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Биологи из Великобритании разработали новый тип "упаковки" для белковых компонентов вакцин от туберкулеза, которая позволит им храниться в тепле практически неограниченное время. Эта технология удешевит их и защитит мир от новой эпидемии, пишут ученые в журнале . Биологи из Великобритании разработали новый тип "упаковки" для белковых компонентов вакцин от туберкулеза, которая позволит им храниться в тепле практически неограниченное время. Эта технология удешевит их и защитит мир от новой эпидемии, пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Это позволит транспортировать вакцины по всему миру, особенно в те уголки развивающихся стран, где инфекции возникают чаще всего. Сегодня половина вакцин выбрасывается, а охлаждение почти удваивает их стоимость. Технология "энсиликации" позволит ликвидировать обе этих проблемы", — заявила Асель Сартбаева из университета Бата (Великобритания).

Туберкулез остается, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия. Главное и пока единственное средство для борьбы с ним — вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.

Она представляет собой ослабленный штамм коровьей туберкулезной палочки, выращенной в специальных условиях и из-за этого обладающая почти нулевой заразностью для человека. Введение вакцины в мышцу в детском возрасте защищает человека от палочки Коха на всю жизнь, однако эффективность БЦЖ пока остается предметом споров среди ученых. Вдобавок, сейчас по Евразии начали распространяться новые версии микроба, на которых эта вакцина уже не действует.

Помимо падающей эффективности, БЦЖ имеет еще один минус — крайне небольшой срок годности, из-за чего "готовую" вакцину нужно хранить в специализированных холодильниках. Это ограничивает ее применение в развивающихся странах. Поэтому вопрос создания новой вакцины от туберкулеза, способной привить иммунитет и детям, и взрослым, является сегодня одним из главных приоритетов для медиков и ученых.

Прототипы таких альтернативных вакцин уже существуют – одна из них недавно была создана в ЮАР, а другие – в российском Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и новозеландском Институте Гопкирка. Сейчас они проходят клинические испытания и их практическое применение начнется еще не скоро.

Сартбаева и ее коллеги по университету создали технологию, которая значительно удешевит БЦЖ или новые вакцины, а также сделает их фактически "вечными", экспериментируя с различными сложными соединениями кремния и органическими веществами.

Недавно, как отмечает химик, ее команда выяснила, что определенные типы кремний-органических полимеров могут соединяться с белковыми молекулами и стабилизировать их даже в отсутствии воды и при "неправильных" температурах.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что подобным образом можно "упаковать" БЦЖ и другие вакцины от туберкулеза, чьи белковые компоненты становятся нестабильными при комнатной температуре. Для подобных экспериментов ученые избрали новозеландскую вакцину Ag85a, первый и пока самый многообещающий препарат такого рода.

Подготовив обычную версию этого препарата и его "упакованный" вариант, биологи проследили за тем, как будут вести себя белки при продолжительном хранении вне стен холодильника.

Как показали эти опыты, незащищенная вакцина портилась всего за четыре дня, тогда как силиконовая упаковка делала ее крайне стойкой к нагреву и другим разрушающим действиям. Она оставалась почти в первозданном состоянии на протяжении всей недели экспериментов и не разрушалась, даже если ученые несколько раз нагревали "запечатанную" вакцину.