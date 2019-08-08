Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили , кого чаще всего кусают комары.

По мнению специалистов, наиболее привлекательные "жертвы" — это универсальные доноры, люди с I группой крови: согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Кроме того, на "вкусовые предпочтения" комаров влияет температура тела, резкие запахи, например пота, и активное кровообращение. А при высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи.

"Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом", — говорится в публикации.