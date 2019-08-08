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РИА Новости

Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары

15:00, 8 августа 2019
10529
CC0 / lksuperboy / Комар
Комар
CC0 / lksuperboy /
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого чаще всего кусают комары.
По мнению специалистов, наиболее привлекательные "жертвы" — это универсальные доноры, люди с I группой крови: согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
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Кроме того, на "вкусовые предпочтения" комаров влияет температура тела, резкие запахи, например пота, и активное кровообращение. А при высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи.
"Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом", — говорится в публикации.
Как отмечают исследователи, самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы. Для отпугивания кровососущих также может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.
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91302061523
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