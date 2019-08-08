МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили местные СМИ со ссылкой на штаб бывшего президента Киргизии.

В четверг силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента, сообщили РИА Новости в его штабе.

"Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева, заявили в штабе бывшего президента Кыргызстана", - говорится в сообщении.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.