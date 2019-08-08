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РИА Новости
Культура

Поклонники Хью Джекмана в Сети просят его вернуться к роли Росомахи

17:05, 8 августа 2019
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© 20th Century Fox Film Corporation (2009)Кадр из фильма "Люди Икс: Начало. Росомаха"
Кадр из фильма Люди Икс: Начало. Росомаха
© 20th Century Fox Film Corporation (2009)
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Хью Джекман разместил в Инстаграме старую фотографию со съемок одной из частей фильма "Люди Икс". В комментариях поклонники актера попросили его вернуться к роли Росомахи.
"Пожалуйста, вернись к роли Росомахи", "Я верю, что ты снова сыграешь Росомаху", "Никто никогда не сравнится с тобой. Спасибо за 17 удивительных лет с этим персонажем", "В мире есть только один Росомаха – это мистер Хью Джекман", - написали пользователи в соцсети.
Актер пока никак не ответил на просьбы фанатов.
Хью Джекман снялся в девяти фильмах "Люди Икс". Последним стал "Логан" (2017 год). После него исполнитель роли Росомахи сказал, что не планирует возвращаться к этому персонажу.
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