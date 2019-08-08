Поклонники Хью Джекмана в Сети просят его вернуться к роли Росомахи

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Хью Джекман разместил в Инстаграме старую фотографию со съемок одной из частей фильма "Люди Икс". В комментариях поклонники актера попросили его вернуться к роли Росомахи.

"Пожалуйста, вернись к роли Росомахи", "Я верю, что ты снова сыграешь Росомаху", "Никто никогда не сравнится с тобой. Спасибо за 17 удивительных лет с этим персонажем", "В мире есть только один Росомаха – это мистер Хью Джекман", - написали пользователи в соцсети.

Актер пока никак не ответил на просьбы фанатов.