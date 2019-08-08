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РИА Новости

Эксперт рассказал о влиянии отставки Хантсмана на отношения России и США

14:52, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Джон Хантсман
Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джон Хантсман . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Отставка посла США в России Джона Хантсмана может значительно повлиять на российско-американские отношения, в зависимости от того, кто станет его преемником, заявил РИА Новости глава Совета по отношениям "США-Россия" Дерек Норберг.
Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
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"В целом, результатом отставки посла Хантсмана станет назначение нового американского посла, и это может значительно повлиять на российско-американские отношения в лучшую или в худшую сторону - в зависимости от того, кто будет этим новым послом",- заявил Норберг.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, в свою очередь, предположил, что отставка Хантсмана может быть позитивным моментом, если президент США назначит на его место человека, который будет следовать его видению отношений Москвы и Вашингтона. В то же время эксперт сказал РИА Новости, что шансы на нормализацию отношений США и РФ, на его взгляд, сейчас "практически нулевые".
СМИ сообщали ранее, что Хантсман намерен баллотироваться в губернаторы штата Юта.
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Джон ХантсманРоссияСШАПолитика
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