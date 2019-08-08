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РИА Новости

Пострадавшая в ДТП с автобусом под Новороссийском рассказала о пережитом

14:51, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском
ДТП под Новороссийском
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пострадавшая в аварии с автобусом под Новороссийском Кристина Абрамова рассказала каналу "360" об обстоятельствах ДТП.
"Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек", — рассказала она.
По ее словам, в автобусе царила паника, все пассажиры находились в состоянии шока и не понимали, что происходит.
Девушка отделалась легкими травмами, а вот ее молодой человек попал в реанимацию с переломом таза.
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Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.
В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся d Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.
Сорок четыре пострадавших госпитализированы, 13 из них экстренно прооперировали.
По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".
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