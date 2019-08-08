Пострадавшая в ДТП с автобусом под Новороссийском рассказала о пережитом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пострадавшая в аварии с автобусом под Новороссийском Кристина Абрамова рассказала каналу Пострадавшая в аварии с автобусом под Новороссийском Кристина Абрамова рассказала каналу "360" об обстоятельствах ДТП.

"Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек", — рассказала она.

По ее словам, в автобусе царила паника, все пассажиры находились в состоянии шока и не понимали, что происходит.

Девушка отделалась легкими травмами, а вот ее молодой человек попал в реанимацию с переломом таза.

Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.

В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся d Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.

Сорок четыре пострадавших госпитализированы, 13 из них экстренно прооперировали.

По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.