В Ростове осудили поджигателя дома, в котором погибли двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Ростовский областной суд в четверг приговорил жителя станицы Егорлыкская к 23 годам лишения свободы за поджог дома, в результате которого погибли двое детей и беременная девушка, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.

"Приговором Ростовского областного суда Яков Жильцов признан виновным в указанных преступлениях, ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии строгого режима; с последующим ограничением свободы сроком на два года", - сказала она. Приговор в законную силу еще не вступил.