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РИА Новости

В Ростове осудили поджигателя дома, в котором погибли двое детей

14:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы
Работники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Ростовский областной суд в четверг приговорил жителя станицы Егорлыкская к 23 годам лишения свободы за поджог дома, в результате которого погибли двое детей и беременная девушка, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.
"Приговором Ростовского областного суда Яков Жильцов признан виновным в указанных преступлениях, ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии строгого режима; с последующим ограничением свободы сроком на два года", - сказала она. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Как сообщало следствие, 29 июня прошлого года обвиняемый поссорился со своей сожительницей, после чего разлил в коридоре дома бензин и поджег его. В результате пожара в доме погибли трое дочерей сожительницы возрастом шесть, восемь и 17 лет. Старшая из погибших дочерей была беременна. Женщина также получила ожоги и была госпитализирована.
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Ростовский областной судПроисшествия
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