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РИА Новости
Культура

Дом музыки показал самый знаменитый "кошачий" дуэт

14:58, 8 августа 2019
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© TVE1Дуэт Монсеррат Кабалье и Конча Веласко
Дуэт Монсеррат Кабалье и Конча Веласко
© TVE1
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Во Всемирный день кошек Московский международный Дом музыки разместил в Инстаграме видео самого знаменитого "кошачьего" дуэта - певицы Монтсеррат Кабалье и Конча Веласко исполняют шуточную пьесу "Мяу-Мяу".
"Сегодня, 8 августа, отмечают Всемирный день кошек! Слушаем самый знаменитый "кошачий" дуэт!", - написали представители ММДМ.
Эту пьесу знают во всем мире. Однако об авторстве до сих пор ведутся споры.
Композитором часто называют итальянца Джоаккино Россини. Но в действительности "Кошачий дуэт" состоит из трех музыкальных отрывков, включая произведения датчанина Кристофа Эрнста Фридриха Вейсе и англичанина Роберта Лукаса де Пирсолла.
Скриншот видео, где Флер де Брэй поет поросятам
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КультураМузыкаНовости культурыМонсеррат Кабалье
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