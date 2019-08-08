Дом музыки показал самый знаменитый "кошачий" дуэт

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Во Всемирный день кошек Московский международный Дом музыки разместил в Инстаграме видео самого знаменитого "кошачьего" дуэта - певицы Монтсеррат Кабалье и Конча Веласко исполняют шуточную пьесу "Мяу-Мяу".
"Сегодня, 8 августа, отмечают Всемирный день кошек! Слушаем самый знаменитый "кошачий" дуэт!", - написали представители ММДМ.
Эту пьесу знают во всем мире. Однако об авторстве до сих пор ведутся споры.
Композитором часто называют итальянца Джоаккино Россини. Но в действительности "Кошачий дуэт" состоит из трех музыкальных отрывков, включая произведения датчанина Кристофа Эрнста Фридриха Вейсе и англичанина Роберта Лукаса де Пирсолла.