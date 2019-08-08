В Госдуме учтут рекомендации СПЧ при разработке антинаркотической политики

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен учесть рекомендации Совета по правам человека (СПЧ) при разработке Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, говорится в опубликованном на сайте СПЧ ответе парламентариев на свои предложения.

СПЧ ранее призвал рассмотреть вопрос о целесообразности разработки закона, регулирующего общественные отношения в сфере реабилитации нарко- и алкозависимых в рамках разработки данной стратегии.

"Рекомендация Совета будет учтена в ходе работы комитета в рамках межведомственной группы Государственного антинаркотического комитета по разработке Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года", - говорится в документе.