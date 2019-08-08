В Госдуме учтут рекомендации СПЧ при разработке антинаркотической политики

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен учесть рекомендации Совета по правам человека (СПЧ) при разработке Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, говорится в опубликованном на сайте СПЧ ответе парламентариев на свои предложения.
СПЧ ранее призвал рассмотреть вопрос о целесообразности разработки закона, регулирующего общественные отношения в сфере реабилитации нарко- и алкозависимых в рамках разработки данной стратегии.
"Рекомендация Совета будет учтена в ходе работы комитета в рамках межведомственной группы Государственного антинаркотического комитета по разработке Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года", - говорится в документе.
В ответе комитета ГД отмечается, что рекомендация СПЧ по сути демонстрирует глубокий конфликт внутри профессионального сообщества реабилитологов, обусловленный отсутствием эффективной модели регулирования их деятельности, и подтверждает необходимость скорейшего пересмотра подходов к регулированию отрасли.
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