Врачи установят протез девочке из Ингушетии, потерявшей часть руки

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врачи установят протез девочке, избитой в Ингушетии, которой в среду ампутировали часть правой руки, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

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В среду пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщила, что врачи провели девочке ампутацию части правой руки.