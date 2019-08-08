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РИА Новости

Врачи установят протез девочке из Ингушетии, потерявшей часть руки

14:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКраевая клиническая больница Краснодара
Краевая клиническая больница Краснодара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врачи установят протез девочке, избитой в Ингушетии, которой в среду ампутировали часть правой руки, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
В среду пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщила, что врачи провели девочке ампутацию части правой руки.
"Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез", - сказал Рошаль журналистам.
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