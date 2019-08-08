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РИА Новости

СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале

14:38, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Со слов родителей подростков, 5 августа трое подростков от 9 до 12 лет проникли на территорию пейнтбольного клуба, расположенного возле центрального стадиона Магнитогорска, где прыгали на надувном пилоне. Родители также утверждают, что охранник увел подростков в помещение клуба, где удерживал до тех пор, пока один из подростков не позвонил домой.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, поясняет СК.
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РоссияЧелябинская областьПроисшествия
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