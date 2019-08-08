СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале

Со слов родителей подростков, 5 августа трое подростков от 9 до 12 лет проникли на территорию пейнтбольного клуба, расположенного возле центрального стадиона Магнитогорска, где прыгали на надувном пилоне. Родители также утверждают, что охранник увел подростков в помещение клуба, где удерживал до тех пор, пока один из подростков не позвонил домой.