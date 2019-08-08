СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Со слов родителей подростков, 5 августа трое подростков от 9 до 12 лет проникли на территорию пейнтбольного клуба, расположенного возле центрального стадиона Магнитогорска, где прыгали на надувном пилоне. Родители также утверждают, что охранник увел подростков в помещение клуба, где удерживал до тех пор, пока один из подростков не позвонил домой.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, поясняет СК.