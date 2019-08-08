В Хорватии отрицают избиение мигрантов на границе с Боснией

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Пограничная полиция Хорватии не применяла силу к мигрантам на границе с Боснией и Герцеговиной (БиГ), которые затем оказались в больнице, заявило хорватское МВД.

Накануне пограничная полиция БиГ сообщила, что ее сотрудники близ границы с Хорватией нашли 18 нелегальных мигрантов с различными травмами. В больницу города Велика-Кладуша поступили шестеро их них с тяжелыми травмами и 12 человек – с легкими.

"Во вторник около 21.00 (22.00 мск) сотрудники полиции на участке границы управления округа Карловац в районе Бухача застали отдельные группы мигрантов числом всего 18 человек при попытке незаконного перехода границы, что было пресечено", - сообщило хорватское министерство.

Отмечается, что боснийская пограничная полиция затем оповестила хорватских коллег, что обнаружила этих мигрантов на своей стороне.

"По имеющимся данным, в ходе пресечения незаконного перехода границы сотрудники полиции не употребляли средства принуждения, у мигрантов не были замечены травмы, и никто из них не просил медицинской помощи. О якобы имевшихся травмах также не оповестила пограничная полиция БиГ во время контакта", - уточнило МВД Хорватии.

В июле президент Хорватии Колинда-Грабар Китарович вызвала волну критики, когда в интервью швейцарскому телеканалу SRF якобы заявила, что "требуется немного насилия для осуществления pushback (выдворения мигрантов с территории государства – ред.)". Впоследствии она назвала эти слова ошибкой перевода и указала, что полиция Хорватии "применяет к нарушителям закона средства принуждения в минимальном объеме", защищая границы страны и ЕС.