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РИА Новости

В Хорватии отрицают избиение мигрантов на границе с Боснией

14:38, 8 августа 2019
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© AFP 2019 / Jure MacovecМигранты, прибывшие с территории Хорватии, в автобусе, следующим в лагерь беженцев
Мигранты, прибывшие с территории Хорватии, в автобусе, следующим в лагерь беженцев
© AFP 2019 / Jure Macovec
Мигранты, прибывшие с территории Хорватии, в автобусе, следующим в лагерь беженцев. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Пограничная полиция Хорватии не применяла силу к мигрантам на границе с Боснией и Герцеговиной (БиГ), которые затем оказались в больнице, заявило хорватское МВД.
Накануне пограничная полиция БиГ сообщила, что ее сотрудники близ границы с Хорватией нашли 18 нелегальных мигрантов с различными травмами. В больницу города Велика-Кладуша поступили шестеро их них с тяжелыми травмами и 12 человек – с легкими.
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"Во вторник около 21.00 (22.00 мск) сотрудники полиции на участке границы управления округа Карловац в районе Бухача застали отдельные группы мигрантов числом всего 18 человек при попытке незаконного перехода границы, что было пресечено", - сообщило хорватское министерство.
Отмечается, что боснийская пограничная полиция затем оповестила хорватских коллег, что обнаружила этих мигрантов на своей стороне.
"По имеющимся данным, в ходе пресечения незаконного перехода границы сотрудники полиции не употребляли средства принуждения, у мигрантов не были замечены травмы, и никто из них не просил медицинской помощи. О якобы имевшихся травмах также не оповестила пограничная полиция БиГ во время контакта", - уточнило МВД Хорватии.
В июле президент Хорватии Колинда-Грабар Китарович вызвала волну критики, когда в интервью швейцарскому телеканалу SRF якобы заявила, что "требуется немного насилия для осуществления pushback (выдворения мигрантов с территории государства – ред.)". Впоследствии она назвала эти слова ошибкой перевода и указала, что полиция Хорватии "применяет к нарушителям закона средства принуждения в минимальном объеме", защищая границы страны и ЕС.
Обвинения в адрес пограничной и обычной полиции Хорватии в жестоком обращении с проникающими из БиГ мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки периодически поступают в СМИ от самих мигрантов и гуманитарных организаций. В 2018 году Human Rights Watch опубликовала десятки свидетельств рукоприкладства хорватских силовиков и грубого обращения с мигрантами, которых затем силой выдворяли в БиГ через неконтролируемые участки госграницы.
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МигрантыБосния и ГерцеговинаХорватияВ мире
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