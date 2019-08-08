Суд арестовал счета ФБК

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В банки поступили судебные постановления об аресте счетов некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также более 100 счетов физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе СК России.

"Движение денежных средств по всем счетам заблокировано", — добавили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что продолжается расследование дела о финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путем, за счет которых финансировался ФБК.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования проходят обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и других местах.

"Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", — говорится в сообщении.

Ранее против фонда было возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей.

По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая его сотрудников, через банкоматы внесли на банковские счета деньги, полученные преступным путем. Затем суммы были переведены на расчетные счета фонда.

Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению и его обстоятельства.