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РИА Новости

Суд арестовал счета ФБК

14:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В банки поступили судебные постановления об аресте счетов некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также более 100 счетов физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе СК России.
"Движение денежных средств по всем счетам заблокировано", — добавили в ведомстве.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
3 августа, 19:30РИА Новости
Стали известны подробности дела против ФБК
В СК подчеркнули, что продолжается расследование дела о финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путем, за счет которых финансировался ФБК.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования проходят обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и других местах.
"Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", — говорится в сообщении.
Ранее против фонда было возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей.
По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая его сотрудников, через банкоматы внесли на банковские счета деньги, полученные преступным путем. Затем суммы были переведены на расчетные счета фонда.
Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению и его обстоятельства.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил от московского офиса "Фонда борьбы с коррупцией", что там проходят оперативно-следственные действия.
Кирилл Кабанов
3 августа, 17:10РИА Новости
Член СПЧ прокомментировал возбуждение дела против ФБК
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ФБКФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
ФБК - оппозиционная организвция? Вот в статье написано про ее дело. Куча административных дел, созданных для усложнения оппозиционным кандидатм предвыборной кампании. Дело о массовых беспорядках, в котором приходится в качестве основных эпизодов использовать бросок картонным стаканчиком и открытие полицейскому шлема.
8 августа, 15:10
ВВВладимир Владимирович
43151138
Ну да, только вот дела все политические заводят на оппозиционеров. А с мошенниками и преступниками пока все плохо, самые дерзкие все сидят в своих высоких креслах.
8 августа, 15:04
ВВВладимир Владимирович
52212030
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