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РИА Новости

В СК рассказали об обысках в ФБК

14:31, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК подчеркнули, что следователи продолжают расследование дела из-за финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК.
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3 августа, 19:30РИА Новости
Стали известны подробности дела против ФБК
"В рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", - говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил против ФБК дело об отмывании порядка одного миллиарда рублей. Материалы дела были переданы в комитет МВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:36РИА Новости
Суд арестовал счета ФБК
По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая сотрудников, получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путем. Подчеркивается, что для придания правомерного вида соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на счета нескольких банков. Сообщается, что после этого деньги были переведены расчетные счета ФБК.
В СК РФ подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все причастные к совершению преступления, а также его обстоятельства.
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Фонд борьбы с коррупциейСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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