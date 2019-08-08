В СК рассказали об обысках в ФБК

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК подчеркнули, что следователи продолжают расследование дела из-за финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК.

"В рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил против ФБК дело об отмывании порядка одного миллиарда рублей. Материалы дела были переданы в комитет МВД.

По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая сотрудников, получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путем. Подчеркивается, что для придания правомерного вида соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на счета нескольких банков. Сообщается, что после этого деньги были переведены расчетные счета ФБК.