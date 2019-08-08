В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками

Проведенные анализы установили в организме наличие наркотиков - кокаина и марихуаны. Дядя ребенка был задержан, однако после того, как он дал показания судье, его отпустили до разбирательства по существу. В отношении отца ведется расследование. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с ребенком.