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РИА Новости

В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками

14:31, 8 августа 2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
МАДРИД, 8 авг - РИА Новости. Ребенок возрастом 15 месяцев был доставлен в больницу из-за отравления наркотиками.
Как сообщает издание Levante-EMV, несколько дней назад 19-летняя мать ребенка доставила его в больницу в Валенсии. У мальчика были зафиксированы черепно-мозговые травмы, по словам женщины, жительницы муниципалитета Бетера (автономное сообщество Валенсия), ребенок постоянно испытывал сонливость и несколько раз падал.
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Проведенные анализы установили в организме наличие наркотиков - кокаина и марихуаны. Дядя ребенка был задержан, однако после того, как он дал показания судье, его отпустили до разбирательства по существу. В отношении отца ведется расследование. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с ребенком.
После выписки из больницы ребенок был передан под опеку властей.
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